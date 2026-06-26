Chiuso il proprio girone del Mondiale al primo posto, rimediando con due vittorie al passo falso commesso nel match d'esordio contro il Qatar, la nazionale svizzera ora è già proiettata ai sedicesimi di finale, turno dove aspetta un avversario ancora da definire. "Possiamo essere molto soddisfatti perché abbiamo chiuso il girone al primo posto. Dopo una partenza difficile contro il Qatar, la squadra è cresciuta durante il torneo. Ora il livello si alza e sappiamo che, nei playoff, saranno i dettagli a fare la differenza. Anche noi dovremo alzare il nostro livello. Appena conosceremo il nostro avversario inizieremo subito a preparare la partita con i giocatori", ha spiegato il ct degli elvetici, Murat Yakin, alla RSI.

Al prossimo turno c'è l'Algeria dell'ex ct rossocrociato Petkovic?

La Svizzera potrebbe incrociare il proprio cammino con l'Algeria, allenata da quel Petkovic che è stato selezionatore degli elvetici dal 2014 al 2021: "Alla fine è indifferente chi affronteremo. Credo che siamo abbastanza forti per confrontarci con qualsiasi avversario. A livello personale, naturalmente, mi farebbe piacere ritrovare Petkovic. Sarebbe bello rivederlo anche in questa occasione", ha concluso Yakin.