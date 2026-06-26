Intervistato da Carlo Pellegatti, l'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha svelato alcuni retroscena in merito al trasferimento di Calhanoglu in rossonero, parlando poi anche delle qualità tecniche del calciatore quest'oggi all'Inter: "Calhanoglu lo porto al Milan dopo un anno di inattività, lo seguivo al Leverkusen quando lavoravo per l’Inter. Poi incappò in quella storia del doppio tesseramento e venne squalificato. Non lo voleva più nessuno, era fuori dai radar. Non era facile in quel momento andare a prendere Calhanoglu e fargli indossare la maglia del Milan. E credo che oggi Calhanoglu sia uno dei centrocampisti più importanti in Europa".