Guido Angelozzi è il direttore sportivo che ha portato a Cagliari in prestito Marco Palestra. Oggi ha lasciato il club sardo, ma il Corriere dello Sport ha comunque chiesto un parere al dirigente sul passaggio al Chelsea. "I Blues e il City lo seguivano da un anno, erano sempre allo stadio, a Cagliari e in trasferta. Mi chiamavano in continuazione, volevano sapere tutto. Un bravissimo ragazzo, davvero per bene e molto intelligente. Ha una famiglia straordinaria: educata, rispettosa e presente. Quindi potevo solo parlarne bene. Ha poi legato tanto con i compagni di squadra che ha avuto a Cagliari. È entrato nei cuori di tutti. Parliamo del calciatore più veloce della serie A. Il mister appena lo ha visto lo ha buttato subito dentro. Marco è un giocatore davvero molto forte: di fatto era pronto per la Premier anche un anno fa».

Angelozzi e la telefonata con Palestra

"Io speravo che andasse all’Inter, così rimaneva in Italia - continua Angelozzi -. Quando l’ho sentito pochi giorni fa, mi ha detto che stava andando all’Inter, ma io penso che il suo trasferimento all’estero sia comunque positivo per noi: grazie anche a lui, parleranno bene del nostro calcio e del campionato di Serie A. Marco ha tutto per giocare in Premier: forza, fisico, tecnica. È esplosivo: lo ritengo assolutamente pronto. Anzi, lo ripeto: lo era anche prima di venire a Cagliari".