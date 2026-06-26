L'interesse dell'Inter per Nico Paz trova ampio spazio su tanti quotidiani di oggi. Tra questi La Repubblica, che riporta l'esito dell'incontro di ieri tra Como e Real Madrid sul futuro dell'argentino e fa un punto anche sulla ricerca del laterale destro, rimasta aperta a seguito del mancato arrivo a Milano di Marco Palestra.

Paz-Inter, c'è sempre la Premier di mezzo

"Non c’è stato verso di convincere il Madrid a esercitare la recompra tra dodici mesi - si legge sul quotidiano -: Perez ha necessità di vendere. Adesso è assai improbabile che il Como affondi il colpo (deve rientrare nei parametri Uefa). L’Inter osserva, sorniona. Sfumato Palestra — ieri partito per Londra, oggi le visite mediche con il Chelsea — il club nerazzurro ha intatto un tesoretto di 50 milioni, che potrebbe essere rimpinguato dalla cessione di Frattesi. Per il laterale destro l’investimento sarà minore rispetto alle attese, le idee sono sempre Kayode e Cambiaso. Dovesse il Como defilarsi, Marotta con quel bottino farà un tentativo per Paz, chiedendo uno sconto al Real, forte dei buoni rapporti con Perez. Il rischio è che si inseriscano Manchester City o Chelsea".