Quale sarà il futuro di Matteo Cocchi? E' uno degli argomenti più caldi di questi giorni per quanto riguarda le operazioni in uscita dell'Inter. Secondo quanto riferisce SestaPorta, portale di Pisa, il club toscano è in prima fila per assicurarsi il giovane dell’Inter, classe 2007, nonostante negli ultimi giorni si sia inserito con decisione anche il Catanzaro. Il ds del club calabrese, Ciro Polito, ha interloquito con l'Inter, ma il vantaggio pisano è chiaro e i contatti sono iniziati da alcune settimane. L'Inter, dal canto suo, non ha ancora preso una decisione sul futuro del giocatore.