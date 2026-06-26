La Costa d’Avorio di Ange-Yoan Bonny porta a casa la seconda vittoria del suo girone e con essa anche il passaggio del turno. Gli ivoriani hanno piegato per 2-0 Curacao grazie a una doppietta di Pepe, un gol per tempo. Titolare il nerazzurro Bonny, in campo fino al 67’ quando è stato poi sostituito da Diakite.

Impresa Ecuador

Nell’altra gara del girone l’Ecuador si guadagna i sedicesimi di finale grazie alla vittoria di prestigio in rimonta contro la Germania: al gol iniziale di Sané dopo appena 2’ hanno risposto prima Angulo e poi Plata. La Germania era comunque già qualificata e certa del primo posto, ma macchia così il proprio percorso nel girone. L’Ecuador invece si qualifica tra le migliori terze e potrà dunque ancora dire la sua in questa competizione.