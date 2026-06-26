Marcus Thuram si siederà regolarmente in panchina questa sera a Boston, dove la Nazionale francese sfiderà la Norvegia nell'ultimo match del girone I di questi Mondiali. Contro una squadra scandinava che rinuncia almeno inizialmente ai suoi pezzi offensivi da novanta, su tutti Erling Braut Haaland, l'attaccante dell'Inter è quindi regolarmente convocato nonostante l'annuncio delle ultime ore di Guy Stéphan, vice di Didier Deschamps, che ha rivelato come Tikus soffra di un problema al polpaccio. Attacco francese guidato come sempre da Kylian Mbappé.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 19:44
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.