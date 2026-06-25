Il futuro di Nico Paz entra nella fase decisiva. Dopo l'incontro andato in scena oggi tra Como e Real Madrid, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione ai microfoni di DAZN, confermando che il club spagnolo eserciterà il diritto di recompra sul fantasista argentino.
"Il Real lo riporta a Madrid"
Secondo Romano, il Real Madrid ha già comunicato la propria decisione al Como. "Il Real Madrid ha confermato al Como che ricomprerà Nico Paz. Attiverà quindi la recompra da 9,5 milioni di euro e riporterà il giocatore a Madrid." I Blancos, però, hanno lasciato aperto uno spiraglio al club lariano. "Durante l'incontro di oggi il Real Madrid ha concesso tre o quattro giorni al Como. Si aspetta una risposta entro lunedì sulla possibilità di acquistare Nico Paz a titolo definitivo per 60 milioni di euro."
Al momento, però, il Como non avrebbe dato segnali in questa direzione. "Il Como voleva tenere Nico Paz con la formula precedente, cioè un altro anno in prestito e poi rimandarlo a Madrid nel 2027."
L'Inter entra in scena
Secondo l'esperto di mercato, la mancata apertura del Como ha già attirato l'attenzione di altri club. "Il Como non ha dato l'ok all'operazione da 60 milioni e per questo si stanno muovendo altre squadre. Se da qui a lunedì non verrà trovato un accordo, Nico Paz tornerà al Real Madrid". Romano ha aggiunto un dettaglio importante sul futuro del giocatore. "Nico Paz è già stato chiaro con Mourinho: non vuole restare a Madrid. Per questo l'Inter, insieme ad alcune squadre di Premier League, ha già iniziato a chiamare per capire la situazione". Il club nerazzurro, dunque, è passato dalle parole ai fatti. "L'Inter ha aspettato l'incontro di oggi e già stasera ha iniziato i contatti per capire le eventuali condizioni dell'operazione."
Prezzo diverso per Como e Inter
Infine, Romano ha chiarito un aspetto economico della vicenda. "Per il Como il prezzo è di 60 milioni di euro. Per l'Inter e per tutte le altre squadre, invece, la valutazione sarebbe intorno ai 70 milioni, perché il Como riceverebbe 10 milioni dalla recompra e il Real Madrid chiederebbe quella cifra in più agli altri club."
Autore: Ludovica Ferrante
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