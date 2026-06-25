Marco Palestra è solo l'ultimo giocatore nel giro della nazionale italiana che ha scelto di andare a giocare all'estero, in particolare in Premier League. Ma potrebbe non essere l'ultimo, in questa estate di calciomercato nella quale le voci si accavallano e che probabilmente non ha ancora finito di riservare sorprese.

Dopo Palestra, altri azzurri in fuga?

"Come se non bastasse, ovviamente, il bollettino di “piedi in fuga” è destinato ad aumentare - si legge oggi su La Stampa -. Alessandro Bastoni è nel mirino del Real Madrid (l’Inter lo valuta 70 milioni) mentre Andrea Cambiaso è oggetto di riflessione da parte dei dirigenti di Chelsea e Barcellona, oltre che della stessa Inter. Anche un altro degli azzurri che quest’anno si sono messi maggiormente in mostra, nonostante le varie vicissitudini, sta preparando le valige: Moise Kean (stagione ottima con 9 gol in 33 presenze con la Viola, più i 6 in Nazionale)".