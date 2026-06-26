Yann Sommer si sta godendo un po' di meritato riposo dopo le fatiche dell'ultima stagione giocata all'Inter, un'annata extra-large partita lo scorso luglio col Mondiale per Club e finita al tramonto di maggio con la soddisfazione di due trofei messi in bacheca: "E' stata una stagione lunga, anche una stagione bella, ma lunga con molte partite e molti viaggi. Sono felice di avere un po’ di riposo - ha raccontato il portiere svizzero a Schweizer Illustriert -. I titoli, alla fine, sono belli, però se si pensa al tempo che hai investito, a quanti viaggi hai fatto, a quante partite hai giocato, a quante sconfitte hai vissuto... Il percorso verso il titolo è ciò che mi dà tanto e ciò che mi mostra che si possono fare molte cose per bene".

Dopo tanti anni di militanza nella nazionale elvetica, Sommer sta vivendo un'estate da spettatore dei Mondiali: "La decisione del ritiro dalla selezione l'ho presa con piena convinzione, ma ora è chiaro che, quando si svolge un torneo, un po’ mi manca tutto questo: mi mancano i ragazzi, mi manca viaggiare con loro, mi manca stare insieme in ritiro. Questo mi manca molto, tuttavia sono molto contento di poter seguire le partite in televisione e sostenere la nazionale svizzera. Inoltre mi fa piacere essere tra i tifosi e sperare che disputino un’ottima Coppa del Mondo. Mi fa sempre piacere scambiare qualche messaggio di tanto in tanto: auguro loro tanta fortuna, sinceramente. Adesso sono un grande tifoso della Svizzera",

A proposito dell'assenza dal Mondiale della nazionale italiana, Sommer si dice dispiaciuto: "Li amo molto, quindi sono triste per loro. Ora conosco il calcio italiano e so quanto sia grande la passione in questo Paese per il calcio. Ho sperato nella qualificazione dell'Italia, ho provato molto dispiacere per i ragazzi che conosco e per tutto il Paese, per la gente".