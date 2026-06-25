Da Sky Sport arrivano altri aggiornamenti sul futuro di Nico Paz dopo la decisione del Real Madrid di esercitare il diritto di recompra. Il Como, come ormai noto, ha tempo fino a lunedì per acquistarlo per una cifra attorno ai 60 milioni di euro, ma al momento non sembra esserci grande ottimismo in tal senso: la cifra è alta per i Lariani che devono anche fare i conti con il Fair Play Finanziario.
L'Inter spera in Zanetti e Mourinho
A questo punto potrebbe inserirsi l’Inter, che da anni segue il calciatore e che conta anche sui buoni rapporti di Javier Zanetti con la famiglia del ragazzo. I nerazzurri avrebbero anche i soldi necessari per acquistarlo, visto che avevano già previsto una somma simile per l’acquisto di Marco Palestra. Al Real Madrid c’è poi José Mourinho, che potrebbe aiutare la sua ex squadra e al tempo stesso accontentare il giocatore che non sembra voler tornare a Madrid in questo momento.
Ostacolo Premier League
L’ultimo ostacolo a questo punto è rappresentato dai club di Premier League, che hanno risorse a sufficienza per accontentare il Real. In questo caso, come nel caso di Palestra, sarà decisiva la volontà del calciatore che vorrebbe poter proseguire la sua esperienza in Serie A, facendo anche uno step in più rispetto al Como.
Autore: Ludovica Ferrante
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