Sfumato Palestra, l'Inter cerca un sostituto all'altezza di Dumfries, diretto ormai al Real Madrid di Mourinho. Ritorna in auge il nome di Idrissa Touré, duttile esterno del Pisa, già accostato a gennaio ai colori nerazzurri. Secondo quanto riferisce il portale specializzato sul Pisa Calcio, SestaPorta, Ausilio non ha mai smesso di seguire il classe '99 e lo tiene in caldo come una solida alternativa strutturale. Non figura, allo stato attuale delle cose, una vera e propria offerta ufficiale dell'Inter al Pisa, con la dirigenza del Biscione che sarebbe pronta a muoversi solamente se dovesse veder sfumare tutti gli obiettivi primari della lista.