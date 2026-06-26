Si sono chiusi nella notte altri due gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo F vittoria dell'Olanda per 3-1 sulla Tunisia, autorete di Skhiri al 3', gol di Brobbey al 7' e di Van Hecke al 62', in mezzo al 54' la rete di Mastouri. Nello stesso raggruppamento 1-1 tra Giappone e Svezia con a segno Maaeda al 56' e Elanga al 62'. La classifica si chiude quindi con gli orange in testa a quota 7 davanti al Giappone con 5 e alla Svezia con 4, che può passare come migliore terza. Zero punti per la Tunisia.

Mondiali 2026, la Turchia vince ma resta fuori

Nel gruppo D vano successo per 3-2 della Turchia di Hakan Calhanoglu, che resta comunque quarta e fuori dai sedicesimi. Avanti però gli Stati Uniti al 3' con Trusty, pari di Arda Guler al 10' e vantaggio turco di Alper Yiilmaz al 31'. Nuovo pari di Berhalter al 49' e gol della vittoria di Ayhan al 98'. Gli States passano comunque come primi a 6 punti in virtù dello 0-0 tra Paraguay e Australia, che restano appaiate a quota 4 con i "canguri" davanti per la differenza reti.

Mondiali 2026, le partite in programma da stasera

Oggi in campo alle 21.00 il gruppo I con Norvegia-Francia e Senegal-Iraq, quindi nella notte italiana alle 2.00 il gruppo H con Capo Verde-Arabia Saudita e Uruguay-Spagna e alle 5.00 il gruppo G con Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.