Il futuro di Matteo Cocchi potrebbe essere lontano dall'Inter, almeno nella prossima stagione. Dopo essere stato accostato anche all'Atalanta come possibile contropartita nella trattativa, poi sfumata, per Marco Palestra, il giovane laterale mancino è ora vicino a una nuova destinazione.

Il Catanzaro accelera

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Catanzaro ha individuato nel classe 2007 uno degli obiettivi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il club calabrese, reduce da un campionato che lo ha visto sfiorare la promozione in Serie A sotto la guida di Alberto Aquilani, continua a puntare con decisione sui giovani di prospettiva e considera Cocchi un profilo ideale per il proprio progetto tecnico.

Trattativa già avviata

Sempre secondo Sky Sport, i contatti tra Catanzaro e Inter sarebbero già stati avviati. La trattativa è entrata nel vivo e le parti stanno lavorando per trovare la formula giusta che permetta al giovane esterno di accumulare minuti ed esperienza nel calcio professionistico.

Per l'Inter si tratterebbe di un'operazione funzionale alla crescita di uno dei talenti più interessanti del settore giovanile, con l'obiettivo di riportarlo a Milano dopo un percorso di maturazione lontano dalla prima squadra.