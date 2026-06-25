Nel suo spazio su DAZN, Fabrizio Romano aggiorna sul futuro di Nico Paz. Il Como voleva tenere il calciatore, ma con la stessa formula attuale. A questo punto le merengues hanno deciso di attivare la recompra e di concedere ai lariani una sorta di prelazione: 60 milioni di euro, offerta valida solo fino a lunedì. Poi il calciatore verrà messo sul mercato.

L'Inter c'è, ma non solo

Sono già cominciate le prime telefonate, da parte dell’Inter ma non solo. I nerazzurri sono un’opzione, hanno aspettato fino ad oggi l’incontro con il Como, ma adesso sono pronti ad affondare, ben consapevoli che per loro e altri club il prezzo sarà di 70 milioni, visto che 10 milioni andranno al Como. Sul calciatore non c’è solo l’Inter, ma vanno registrate anche le prime telefonate dalla Premier League.