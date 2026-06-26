La deadline era il 30 giugno, ma il Como non ha voluto perdere tempo stoppando sul nascere ogni possibile scenario alternativo. Il club lariano ha sbattuto idealmente i pugni sul tavolo ed è andato a riprendersi Nico Paz, che dopo l'incontro di ieri a Madrid sembrava decisamente destinato altrove. Invece i lariani hanno sfruttato il diritto di prelazione e hanno deciso di acquistare il cartellino dell'argentino versando i 60 milioni chiesti dal Real Madrid (che dovrebbe mantenere un diritto di riacquisto da 80 milioni).

La notizia, a sorpresa, arriva da Fabrizio Romano che dà per fatto il ritorno a Como di Nico Paz, per la sua gioia visto che il ragazzo sperava di rimanere in riva al lago continuando il percorso di crescita sotto la guida di Cesc Fabregas. Questo blitz mette anche fine alle voci che volevano l'Inter in corsa per il figlio di Pablo, che continuerà a presentarsi al Meazza da avversario.