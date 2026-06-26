Fa ancora molto discutere il passaggio di Marco Palestra agli inglesi del Chelsea. Nonostante il lungo corteggiamento da parte dell'Inter, il terzino lombardo di scuola Atalanta ha deciso di sposare la causa della compagine londinese dopo essere rimasto "stregato" dalla ricca proposta di ingaggio offertagli dal club britannico. Sull'argomento si è espresso anche Ivano Trotta, ex calciatore della Juventus e del Napoli intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio.

Trotta non convinto dalla scelta di Palestra

"Chiaramente l'aspetto economico ha avuto un peso rilevante. Se un ragazzo può percepire il doppio di quello che percepisce in Italia, è piuttosto logico che pensi attentamente a questa possibilità. Calcisticamente parlando, penso che andare all'Inter potesse essere la giusta soluzione per il ragazzo: dopo l'avventura al Cagliari avrebbe trovato un ambiente ideale per crescere, confrontandosi con più competizioni e completando il suo percorso di crescita".