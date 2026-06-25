Elliot Anderson è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, i Citizens avrebbero ormai raggiunto un'intesa di massima con il Nottingham Forest. Le cifre sono da capogiro: l'operazione complessiva ammonta a 150 milioni di euro, bonus inclusi.

Firme nel weekend

L'accordo sarebbe ormai alle battute finali e le firme sono attese nel corso del fine settimana. Anderson, attualmente impegnato con la nazionale inglese al Mondiale 2026, svolgerà le visite mediche direttamente negli Stati Uniti prima di legarsi ufficialmente al club allenato da Enzo Maresca.

Il Nottingham guarda in casa Inter

La cessione del centrocampista costringerà il Nottingham Forest a tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto. Tra i profili individuati dal nuovo tecnico Vítor Pereira figurano Lucas Bergvall, di proprietà del Tottenham, e Davide Frattesi dell'Inter. L'azzurro è tra i calciatori che potrebbero lasciare Milano: non ha convinto né con Simone Inzaghi né con Cristian Chivu, quindi di fronte a un'offerta congrua partirà, anche per finanziare il mercato in entrata e magari proprio il colpo Nico Paz.

Da capire anche la volontà del calciatore, che preferirebbe restare in un campionato che conosce bene come la Serie A, dove sarebbe anche più 'visibile' in ottica Nazionale. Ma di fronte a un'offerta economica importante potrebbe rivedere i propri piani e trasferirsi di buon grado in Inghilterra.