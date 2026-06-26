Il mercato dell'Inter potrebbe nuovamente intrecciarsi con i canali che portano al Manchester City. Vista la perdurante impellenza di dare nuova linfa alla difesa a seguito degli ormai prossimi addi di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, i nerazzurri starebbero sondando il terreno per verificare la fattibilità dell'ingaggio di John Stones a parametro zero. Il classe 1994, attualmente impegnato oltreoceano nei Mondiali con la sua Inghilterra, si svincolerà dal contratto con i Citizens a partire dal 1° luglio. L'ultima stagione lo ha visto vittima di gravi problemi fisici che, suo malgrado, lo hanno costretto a raccogliere un misero bottino di appena 18 presenze totali tra tutte le competizioni. Di conseguenza, il centrale britannico vorrebbe regalarsi una nuova avventura per cercare di rilanciarsi.

Stones, il colpo d'esperienza per rifondare la difesa nerazzurra

Nonostante i numerosi acciacchi, il club di viale della Liberazione sembrerebbe intenzionata ad approfondire la questione. Come riportato da BILD, i nerazzurri si potrebbero iscrivere alla cerchia di società interessate a mettere sotto contratto l'ormai ex difensore degli Sky Blues. In questo circolo ci sarebbero anche l'Everton (club in cui Stones ha già militato tra il 2013 e il 2016) e il Napoli. Spetta ora ai meneghini decidere se intavolare i discorsi per un potenziale "Akanji-bis" o se virare altrove.