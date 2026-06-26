Eliminata a sorpresa dal Mondiale 2026 a causa delle due sconfitte subite con Australia e Paraguay, la nazionale turca, nella notte italiana, ha conquistato una vittoria d'orgoglio battendo gli Stati Uniti all'ultimo respiro. Un 3-2 che, seppur inutile ai fini della classifica, ha fatto emozionare il ct Vincenzo Montella: "Siamo contenti perché questi ragazzi se lo meritavano - le parole dell'Aeroplanino ai microfoni della FIFA - Le prime due partite sono state incredibili, meritavamo di fare una vittoria, sono contento principalmente per loro e poi per tutto il movimento. E' stata una settimana molto difficile, i ragazzi hanno dimostrato di aver anima, personalità e conoscenza. E, soprattutto, onore. Mi sto emozionando perché se lo meritano", ha detto con commozione il tecnico italiano.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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