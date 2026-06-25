Proseguirà all'estero la carriera di Stefano Sensi che, nel 2025, dopo essere stato svincolato dal Monza, decise di lasciare l'Italia per unirsi ai ciprioti dell'Anorthosis Famagosta. Lì, l'ex centrocampista dell'Inter ha totalizzato 27 presenze, mettendo a referto nove gol e sette assist. Numeri che hanno convinto il CSKA Sofia a ingaggiarlo pagando la clausola rescissoria da 200mila euro. Sensi, che indosserà la maglia numero 8, ha firmato un contratto che lo legherà al club bulgaro per i prossimi due anni.

"Il CSKA dà un caloroso benvenuto a Stefano Sensi e gli augura tanti gol, successi e trofei con la maglia rossa!", si legge in calce al comunicato dell'annuncio pubblicato nelle scorse ore.