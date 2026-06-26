La Gazzetta dello Sport ha raggiunto Laurent Blanc durante le sue vacanze in Corsica, in pieno Mondiale, manifestazione che l'ex difensore francese dell'Inter ha vinto con la sua nazionale nel 1998. Nella chiacchierata con Blanc si è parlato anche del calcio italiano e del possibile futuro lavorativo dell'ex nerazzurro.

Da appassionato di calcio, quanto le manca vedere l'Italia al Mondiale?

"Non me lo chieda neppure perché, anche se non sono italiano, sono arrabbiato per questa assenza. Un Paese di calcio come il vostro non può restare fuori dalla coppa del Mondo per tre volte di fila. È un male per voi, ma anche per il Mondiale".

Le piacerebbe allenare in Italia?

"Certo che mi piacerebbe. Ho lavorato in Arabia Saudita e mi sono trovato bene in un Paese che ama tanto questo sport. Ho intenzione di continuare a fare l'allenatore perché ho ancora energia e voglia dentro. Se arriverà una proposta, la valuterò. E figuratevi se potrei dire di no a lavorare in Italia dove sono stato così bene da calciatore".