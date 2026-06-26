Elliot Anderson, centrocampista della Nazionale inglese, che condivide con Declan Rice il centrocampo titolare dei Leoni, è la scheggia impazzita che rischia di provocare un significativo effetto domino sul mercato internazionale. Il suo trasferimento al Manchester City, ormai prossimo, per 150 milioni di euro bonus compresi (ha avuto il via libera per le visite mediche), riempirà le tasche del Nottongham Forest che adesso ha ampia disponibilità economica per sostituirlo in mezzo al campo.

Tre alternative

Via dunque al casting, che vede in prima fila, secondo Sky Sports UK, tre giocatori. Innanzitutto Davide Frattesi, valutato 30 milioni di euro, obiettivo sin dallo scorso gennaio. Alternative alla mezzala capitolina sono Lucas Bergvall del Tottenham (valutazione ben più alta da parte degli Spurs) e Arne Engels del Celtic. Ovviamente in Viale della Liberazione attendono un'offerta formale da parte del Forest per realizzare una cessione nell'aria da tempo, sempre che Frattesi sia aperto all'esperienza in Premier League e non preferisca attendere un'occasione in Serie A, dove a parte segnali di gradimento non si è mosso fino a questo momento nulla di concreto e difficilmente verrebbero accontentate le richieste economiche del club nerazzurro.