L'Argentina si prepara a chiudere il girone J domenica 28 giugno alle 4.00 italiane nell'ultima gara contro la Giordania, prima della fase ad eliminazione diretta. L'albiceleste dovrebbe presentarsi con una veste molto differente rispetto a quella vista nelle prime due partite. Secondo Tuttosport, infatti, Scaloni ne approfitterà per concedere un po' di riposo ad alcuni dei protagonisti delle prime due vittorie.

Mondiali 2026, domenica l'ultima partita del girone per l'Argentina

Potrebbe quindi restare in panchina Lautaro Martinez, anche perché Julian Alvarez ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo essere arrivato un po' "scarico" al Mondiale. Per quel che riguarda Lionel Messi, invece, a prendere il suo posto potrebbe essere Nico Paz, al centro del mercato dopo la decisione del Real Madrid di riacquistare il giocatore.

"Nico Paz e Julián Álvarez: il destino del primo è legato a doppio filo a Lio Messi - si legge sul quotidiano -. Tra i due sarà staffetta ma al momento non si sa ancora chi partrà dal 1’. El Araña, invece, sarà impiegato per la prima volta in questo Mondiale al centro dell’attacco dell’Argentina dal 1’: fondamentale in vista dei sedicesimi che recuperi la migliore forma dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha tormentato nelle ultime settimane".