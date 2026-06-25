Piacevole sorpresa oggi nella sede dell'Inter, almeno per i giornalisti che stazionano lì tutto il giorno alla ricerca di notizie. A presentarsi al nono piano del The Corner in Viale della Liberazione è stato Aleksandar Stankovic, recentemente riscattato dai nerazzurri per 23 milioni dopo un anno positivo al Bruges. Il centrocampista è arrivato accompagnato dal fratello Filip, che gli ha fatto da autista.

Il motivo è presto detto: Aleks si dovrà sottoporre al classico shooting fotografico e alla creazione di contenuti riservata ai nuovi arrivati. Nonostante lui sia di casa all'Inter sin da piccolo, è pur sempre un nuovo acquisto.