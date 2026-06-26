C'è un altro possibile scontro all'orizzonte tra Inter e club di Premier League per arrivare a Nico Paz, dopo l'incontro di ieri tra Como e Real Madrid. I lariani hanno tempo fino a lunedì per riacquistare il giocatore a 60 milioni, con un'ulteriore recompra in favore delle merengues a quota 80. Ad oggi, è molto probabile che non accadrà.

Nico Paz, Bastoni non entrerà nell'affare

"Va escluso che nell’affare possa invece entrare Alessandro Bastoni - si legge su Tuttosport -: per l’Inter il centrale non è sul mercato e, anzi, l’intenzione è rinnovargli il contratto in scadenza nel 2028. Piuttosto, rispetto alla concorrenza, potrebbe essere oggetto di trattativa un’eventuale “recompra” da parte del Real. Un gentleman agreement che permetterebbe al prezzo di non discostarsi molto dai 60 milioni e che lascerebbe al Real il controllo sul trequartista. Un’operazione simile la fece il Milan per Brahim Diaz (in quel caso fu un prestito biennale) ma - alla luce dello strapotere economico della Premier - quella può essere la strada per assicurarsi un giocatore straordinario che di certo potrebbe essere utile per fare strada in Europa, ripagandosi di fatto il “leasing”.

La società a cui bisogna fare attenzione in Premier League al momento è soprattutto il Tottenham di Roberto De Zerbi, che già a gennaio aveva messo sul piatto 70 milioni di euro. "L’Inter non ha mai fatto aste e non inizierà certo stavolta. Ma chissà che, a differenza di Palestra, l’argentino capisca come per la sua carriera possa essere più utile fare un salto in alto, restando però in Serie A, piuttosto che tentare la fortuna nel campionato più difficile del mondo".