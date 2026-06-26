Che fine ha fatto Ivan Provedel? Nella trattativa con la Lazio l'ultimo passaggio noto è l'agente Gianni Rava che conferma l'accordo tra le parti con grande ottimismo verso la chiusura. In quei giorni mancava solo la firma di Claudio Lotito, che evidentemente ancora non è arrivata visto che non si vedono annunci all'orizzonte in casa nerazzurra.

Ne parla oggi Il Messaggero, che sottolinea come per il momento il trasferimento sia bloccato, perché il presidente della Lazio vuole qualcosa in più dei 3 milioni offerti dall'Inter. Al contempo, la testata romana non mette in dubbio il fatto che l'operazione alla fine andrà in porto.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 12:41
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.