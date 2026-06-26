Una mini telenovela durata poche ore. Il Como riacquista Nico Paz dal Real Madrid e i tifosi dell'Inter si domandano come è possibile che tutti spendono cifre importanti e i nerazzurri al massimo 25 milioni. Da Palestra sfumato agli obiettivi di mercato, l'Inter brancola per ora nel buio in attesa di piazzare i colpi in entrata. Ospite di oggi Filippo Tramontana

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.