Nel penultimo allenamento prima della gara contro la Giordania, inutile ai fini della classifica per l'Argentina, già qualificata ai sedicesimi di finale del Monsiale come prima forza del girone J, Lionel Scaloni ha disseminato qua è là qualche indizio su quella che potrebbe essere la formazione titolare domenica notte. Un undici alternativo che in attacco prevede la presenza di Nico Paz - giocatore al centro di un triangolo di mercato tra Inter, Real Madrid e Como - al fianco di Julian Alvarez e Giuliano Simeone. Escluso, almeno stando alle indiscrezioni di Tyc Sports, Lautaro Martinez, inizialmente in panchina dopo essere partito dal via sia con Algeria che Austria.

Possibile turnover anche negli altri reparti, inclusa la porta: Juan Musso potrebbe sostituire il Dibu Martinez, Davanti al portiere dell'Atletico Madrid, in base alle informazioni che filtrano dal ritiro dell'Albiceleste, si compone la linea a quattro con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi e Nicolás Tagliafico. In mezzo, spazio a Leandro Paredes, Exequiel Palacios e uno tra Giovani Lo Celso o Valentín Barco.