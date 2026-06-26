Nel penultimo allenamento prima della gara contro la Giordania, inutile ai fini della classifica per l'Argentina, già qualificata ai sedicesimi di finale del Monsiale come prima forza del girone J, Lionel Scaloni ha disseminato qua è là qualche indizio su quella che potrebbe essere la formazione titolare domenica notte. Un undici alternativo che in attacco prevede la presenza di Nico Paz - giocatore al centro di un triangolo di mercato tra Inter, Real Madrid e Como - al fianco di Julian Alvarez e Giuliano Simeone. Escluso, almeno stando alle indiscrezioni di Tyc Sports, Lautaro Martinez, inizialmente in panchina dopo essere partito dal via sia con Algeria che Austria. 

Possibile turnover anche negli altri reparti, inclusa la porta: Juan Musso potrebbe sostituire il Dibu Martinez, Davanti al portiere dell'Atletico Madrid, in base alle informazioni che filtrano dal ritiro dell'Albiceleste, si compone la linea a quattro con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi e Nicolás Tagliafico. In mezzo, spazio a Leandro Paredes, Exequiel Palacios e uno tra Giovani Lo Celso o Valentín Barco. 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 13:07
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.