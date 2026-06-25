Guido Angelozzi, ex direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a TMW. Focus principale ovviamente Palestra: "Ero convinto che andasse in Premier League, Marco lo hanno seguito e hanno visto che è un calciatore adatto al campionato inglese. L'unica società che in Italia avrebbe potuto prenderlo era l'Inter, ma evidentemente ad un certo punto è andato fuori budget". Angelozzi ha anche spiegato: "Nel suo ruolo è un fuoriclasse".

Per l'Inter è un rimpianto non da poco....

"Sì. Ma evidentemente non potevano arrivare a certe cifre".