Attenzione a Nahuel Molina Molina. L'Inter continua le sue valutazione per arrivare a un nuovo profilo sulla fascia destra, dopo l'addio di Denzel Dumfries e la trattativa sfumata per Marco Palestra con l'Atalanta. "Seguito dagli scout dei campioni d’Italia da svariati anni, piaceva infatti anche ai tempi dell’Udinese, l’argentino porterebbe in dote qualità, esperienza e garra, per un giocatore pronto probabilmente a vivere in questi anni la massima maturazione calcistica", secondo quanto riportato da Tuttosport.

Molina, la concorrenza della Roma e il mistero sul contratto

Da segnalare però la concorrenza di Gasperini, che lo porterebbe volentieri alla Roma. In ogni caso bisognerà trattare con l'Atletico Madrid e non sarà semplicissimo, anche se il giocatore è in scadenza nel 2027 con i colchoneros. "Sembrerebbe in realtà - si legge ancora - che l’intesa col giocatore sia stata già prolungata segretamente di un anno, dunque fino al 2028 e senza renderlo pubblico, come premio per il calciatore dopo una prima annata in Spagna di altissimo livello (tanto che il Liverpool nel 2023 aveva offerto 50 milioni a Cerezo, ottenendo però un rifiuto netto dal presidente dei “Materassai” visto che era un pupillo di Simeone)". In ogni caso, se arrivasse una buona offerta i biancorossi potrebbero cederlo: il costo del cartellino è 30 milioni, "magari trattabili a 22-25, col ragazzo che vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia".

Fascia destra Inter, le altre alternative

Altra alternativa a desta è Agustin Giay, stesso procuratore di Molina e capacità di giocare anche da "braccetto", in forza al Palmeiras: costa 20 milioni. Un'eventuale ipotesi low cost è invece Dodò, ma sarebbe un giocatore fisicamente molto diverso da Dumfries. Altre possibilità: lo scambio Cambiaso-Frattesi con la Juve o Ndoye-Frattesi col Forest, ma l'Inter dovrebbe aggiungere una parte economica in entrambi i casi, quindi Norton-Cuffy e infine Moussa Diaby o Kayode.