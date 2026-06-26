Intervenuto su Radio Sportiva, il tecnico Leonardo Semplici ha parlato di Marco Palestra, soffermandosi in particolar modo sul futuro del classe 2005: “Mi auguro sia una scelta giusta per il ragazzo, perché sicuramente è una scelta importante. Ho letto che ha avuto ampie garanzie dall’allenatore, quindi magari questo l’ha fatto propendere per andare all’estero, in un campionato purtroppo più importante di quello italiano. Dispiace perché l’avrei visto volentieri all’Inter, che gioca in una maniera che poteva esaltare ancora di più le sue qualità".

La Premier? “Sono esperienze sicuramente determinanti per la crescita. Il campionato inglese in questo momento è il campionato di riferimento e lì giochi sempre contro grandi calciatori. Questo farà sì che cresca, maturi e migliori. Mi auguro però che abbia quella continuità che gli possa permettere tutto questo”. Le parole riprese da TuttoCagliari.