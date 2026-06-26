Il Gruppo Fininvest, come da programma degli accordi presi con il gruppo Beckett Layne Ventures, cede oggi ufficialmente anche il restante 20% delle quote del Monza, uscendo ufficialmente dal mondo del calcio. Si chiude così l'ultimo grande progetto sportivo di Silvio Berlusconi che, abbandonato il Milan, ha deciso di rilevare il Monza portandolo in pochi anni dalla C alla A. A seguire la nota stampa.

IL COMUNICATO

In linea con le previsioni contrattuali e con quanto anticipato, Fininvest S.p.A. ha perfezionato in data odierna la cessione della residua partecipazione del 20% detenuta nell’AC Monza.

Si conclude così, con il ritorno della squadra in Serie A, il percorso di Fininvest nell’azionariato del Club, che ha rappresentato l’ultimo, grande progetto sportivo di Silvio Berlusconi.

Proprio nel segno della passione e della visione del suo fondatore, Fininvest rivolge all’AC Monza l’augurio di continuare a scrivere nuove importanti pagine della sua storia sportiva.