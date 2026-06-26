Oltre alla questione legata a Nico Paz, in casa Inter si pensa alle altre trattative ancora in piedi per rafforzare l'organico in mano a Cristian Chivu. Da qualche giorno, come riporta il Corriere dello Sport, è apparecchiata la trattativa per portare Ivan Provedel in nerazzurro: si attende solo il via libera definitivo di Claudio Lotito, poi ci sarà lo sbarco a Milano. Operazione da 3 milioni di euro, accordo già definito con l'estremo difensore.

Inter, ancora distanza per Solet

C'è invece da registrare un "rallentamento" per quel che riguarda le trattative con l'Udinese riguardo a Oumar Solet. C'è ancora una distanza abbastanza importante tra i 22 milioni proposti e i 30 richiesti, inoltre c'è concorrenza dall'estero sebbene da parte dell'Atletico Madrid non siano ancora arrivate offerte. "I dirigenti - si legge - non vogliono farsi prendere dalla frenesia e stanno valutando nomi alternativi, così come sta avvenendo per la corsia destra dove serve un titolare alla luce dell’addio di Dumfries e del sogno svanito Palestra".

Inter, Curtis Jones in stand-by

C'è poi il centrocampo dove è stato messo in stand-by il possibile affare con il Liverpool per Curtis Jones. Il motivo è di facile comprensione, visto il ritorno in auge di Nico Paz tra gli obiettivi. Inoltre bisogna ancora cedere Frattesi che tentenna davanti all'ipotesi di un trasferimento al Nottingham Forest (preferirebbe l'Italia).