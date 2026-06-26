Oltre alla questione legata a Nico Paz, in casa Inter si pensa alle altre trattative ancora in piedi per rafforzare l'organico in mano a Cristian Chivu. Da qualche giorno, come riporta il Corriere dello Sport, è apparecchiata la trattativa per portare Ivan Provedel in nerazzurro: si attende solo il via libera definitivo di Claudio Lotito, poi ci sarà lo sbarco a Milano. Operazione da 3 milioni di euro, accordo già definito con l'estremo difensore.

Inter, ancora distanza per Solet

C'è invece da registrare un "rallentamento" per quel che riguarda le trattative con l'Udinese riguardo a Oumar Solet. C'è ancora una distanza abbastanza importante tra i 22 milioni proposti e i 30 richiesti, inoltre c'è concorrenza dall'estero sebbene da parte dell'Atletico Madrid non siano ancora arrivate offerte. "I dirigenti - si legge - non vogliono farsi prendere dalla frenesia e stanno valutando nomi alternativi, così come sta avvenendo per la corsia destra dove serve un titolare alla luce dell’addio di Dumfries e del sogno svanito Palestra".

Inter, Curtis Jones in stand-by

C'è poi il centrocampo dove è stato messo in stand-by il possibile affare con il Liverpool per Curtis Jones. Il motivo è di facile comprensione, visto il ritorno in auge di Nico Paz tra gli obiettivi. Inoltre bisogna ancora cedere Frattesi che tentenna davanti all'ipotesi di un trasferimento al Nottingham Forest (preferirebbe l'Italia).

Sezione: Focus / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 08:30
Autore: Antonio Di Chiara
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