Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha commentato le principali indiscrezioni di mercato che riguardano il club nerazzurro, soffermandosi in particolare sul possibile arrivo di Nico Paz e sul trasferimento di Marco Palestra al Chelsea.
"Nico Paz è forte, ma dove giocherebbe?"
Zenga non ha messo in discussione le qualità del fantasista argentino, ma ha però manifestato qualche perplessità sul suo eventuale inserimento nell'attuale assetto tattico dell'Inter di Cristian Chivu: "La mia domanda è: dove gioca Nico Paz nell'Inter? Il talento c'è, l'ho visto giocare dal vivo ed è un bel giocatore - ha esordito l'Uomo Ragno -. Nel sistema dell'Inter, a mio avviso, non ce lo vedo. Magari Chivu cambia sistema, la mia era una considerazione sciocca ma reale."
"Palestra? La Premier è un'opportunità"
L'ex numero uno nerazzurro ha poi commentato la scelta di Marco Palestra di proseguire la propria carriera in Premier League con la maglia del Chelsea.
"Va a giocare in un campionato di altissimo livello - ha assicurato Zenga -. Solo Chiesa non è riuscito a rendere in Premier, per Palestra è un grande passo in avanti, anche se la concorrenza nel suo ruolo non manca", ha concluso l'ex portiere promuovendo dunque la decisione dell'ex obiettivo nerazzurro di trasfeirrsi in Inghilterra.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 10:46 Il Messaggero Veneto - Zaniolo, ci pensa al Como: può essere il sostituto di Paz
- 10:32 Corsera - Nico Paz, l'Inter punta su due fattori. Ma c'è sempre la Premier
- 10:18 La Repubblica - Paz-Inter, c'è lo stesso rischio di Palestra. Due nomi per la fascia destra
- 10:04 Blanc: "Arrabbiato per l'assenza dell'Italia al Mondiale. Tornerei in A perché..."
- 09:50 TS - Argentina senza Messi e Lautaro con la Giordania: chance per Nico Paz
- 09:36 GdS - Tre Inter possibili con Nico Paz: chi lascia il posto all'argentino?
- 09:22 TS - Nico Paz, Bastoni non entrerà nell'affare. Operazione alla Brahim Diaz?
- 09:08 Nico Paz, occhio al Como: non è ancora fuori dalla corsa
- 08:54 TS - Inter, ipotesi Molina: i costi. Da Giay a Kayode, tutte le alternative
- 08:40 CdS - Nico Paz, retroscena Marotta-Perez. Il giocatore apre
- 08:30 CdS - Inter, Solet con calma: si valutano alternative. Jones in stand-by
- 08:20 CdS - Stankovic vota solo Inter. Per un addio ai nerazzurri serve che...
- 08:20 Angelozzi: "Palestra mi ha detto sarebbe andato all'Inter. Chelsea su di lui da un anno"
- 08:10 GdS - Nico Paz, apertura totale all'Inter. Oaktree dice sì, ma ora...
- 08:00 Mondiali 2026, la Turchia vince ma resta fuori. Oggi Norvegia-Francia
- 00:00 La Costa d'Avorio di Bonny passa il turno, impresa Ecuador contro la Germania
- 00:00 Il nuovo (vecchio) presente: fare i conti con la Premier League
- 23:45 Palestra al Chelsea? A. Paganin: "Va in un campionato più competitivo"
- 23:42 Colpo City, 150 milioni per Anderson. E il Forest ora può virare su Frattesi
- 23:37 Romano: "Nico Paz, prime telefonate dall'Inter ma anche dalla Premier"
- 23:30 Dumfries-Real Madrid, l'annuncio slitta a luglio per motivi fiscali
- 23:18 Sky - Cocchi verso il Catanzaro, avviata la trattativa con l'Inter
- 23:15 Romano: "Per l'Inter e le altre il prezzo di Nico Paz è più alto, il motivo"
- 23:00 Angelozzi: "Palestra? Nel suo ruolo è un fuoriclasse. E l'Inter..."
- 22:45 UEFA, Stéphanie Frappart nominata Refereeing Officer
- 22:30 Doppia Curva, pene ridotte ma accuse confermate: oltre 12 anni complessivi
- 22:15 Onana verso la conferma in Turchia: il Trabzonspor lo riprenderà in prestito
- 22:00 Bergomi: "50 milioni per Palestra difficili ma 70 per Nico Paz no: ecco perché"
- 21:45 Zenga scettico su Nico Paz: "Faccio fatica a collocarlo nell'Inter attuale"
- 21:30 Abodi: "Il sistema calcio deve proporre dei cambiamenti"
- 21:15 Di Marzio: "Nico Paz, l'Inter c'è in maniera seria e da oggi scende in campo"
- 21:00 Bonny titolare anche in Curacao-Costa d'Avorio: calcio d'inizio alle 22
- 20:45 AS - Nico Paz, permanenza al Real difficile. L'Inter c'è, ma è rischio asta
- 20:30 De Pieri, il mercato si accende: cercato in Serie B e dall'estero
- 20:15 Malagò incontra Abodi: al via il primo vertice dopo l'elezione FIGC
- 20:00 Dodo, strada libera? Il Napoli è pronto a chiudere per Khalaili
- 19:45 Palestra in partenza per Londra, domani le visite con il Chelsea
- 19:30 Sky - Nico Paz, acquisto difficile per il Como. L'Inter adesso spera
- 19:15 Como, si cerca già l'alternativa a Nico Paz? Spuntano Vergara e Liberali
- 19:00 Zazzaroni: "Nico Paz? Marotta si muoverà solo con la certezza di prenderlo"
- 18:45 Romano: "Nico Paz non sembra avere troppa voglia di tornare a Madrid"
- 18:15 Curtis Jones, anche la Juve sul centrocampista del Liverpool?
- 18:00 Il REAL si riprende NICO PAZ, ma è sul MERCATO: il COMO lo LASCIA? C'è il PREZZO! INTER cosa FAI?
- 17:45 Diffamò Icardi, Nara e Brozovic: le motivazioni della condanna a Corona
- 17:28 Nico Paz, e ora cosa farà il Como? Le intenzioni del club e la deadline
- 17:15 Finito il summit a Madrid per Nico Paz. L'Inter aspetta e resta vigile
- 17:01 Croazia, festa per le 200 presenze di Modric: "Ora voglio la qualificazione"
- 16:47 Stramaccioni analizza l'Argentina: "Lautaro e Alvarez lavorano come centrocampisti"
- 16:33 Melgrati: “Quando l’Inter mi ha chiamato da ragazzino non mi rendevo conto"
- 16:21 Toplak non ha dubbi: "Mi aspetto Sucic titolare contro il Ghana"
- 16:09 Dal Palestra-day al Chelsea-pay è stato davvero un epilogo di Malo Gusto!
- 15:55 Viviano: “Palestra doveva andare all’Inter. Dodò mi piace molto ma…”
- 15:39 Bookies - Lautaro, fiducia nel primo gol al Mondiale
- 15:26 Radio Marca - Il Real Madrid ha deciso: riscatterà Nico Paz. Ora palla al Como
- 15:17 Europeo Under 19, i prescelti di Alberto Bollini: quattro interisti in lista
- 15:00 Prestia: “Quando mi ha chiamato l’Inter ero superfelice”
- 14:46 Graziani su Palestra-Chelsea: "L’Inter è stata fortunata, oggi non vale quei soldi"
- 14:34 Asllani-Cagliari, pista fredda. L'Inter è ferma sulla formula
- 14:21 Aleksandar Stankovic in sede accompagnato dal fratello Filip
- 14:10 L'Inter ospite di 'Intersolar Europe 2026': a rappresentarla c'era Matthaus
- 14:10 RSI - Svizzera-Canada, buona prova di Akanji: ministro della difesa
- 13:55 Carbone pronto a ripartire dopo l'Inter: sul tavolo diverse proposte
- 13:40 Sky - Nico Paz, incontro in corso tra Como e Real Madrid
- 13:36 SM - Nico Paz, l'Inter rischia una feroce concorrenza inglese
- 13:25 Costa d'Avorio, Fae: "Vicini a una qualificazione storica, siamo motivati"
- 13:10 Il Bruges pensa a Sommer: avviati i primi colloqui
- 12:55 Svizzera ai sedicesimi, Akanji: "Obiettivo raggiunto. Passo dopo passo"
- 12:41 Norvegia-Francia, qualche cambio per Deschamps. Thuram ancora fuori
- 12:28 Il Catanzaro guarda in casa nerazzurra: tre giovani nel mirino
- 12:14 Difesa, l'Inter è spettatrice della trattativa tra la Roma e Mancini