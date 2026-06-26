Si è registrata una recente frenata nella trattativa di mercato che potrebbe portare l'Inter ad assicurarsi il cartellino di Oumar Solet. Nonostante l'intesa di massima raggiunta con il diretto interessato per quanto riguarda le cifre dell'ingaggio, la società nerazzurra non sarebbe riuscita ad affondare definitivamente il colpo con l'Udinese a causa del margine tra domanda e offerta: i campioni d'Italia offrirebbero circa 18 milioni di euro, mentre i bianconeri vorrebbero incassare circa 25 milioni di euro. Questo stallo nei dialoghi avrebbe permesso all'Atletico Madrid di inserirsi timidamente come potenziale terzo incomodo, rendendo di fatto più delicata la situazione.

Se salta Solet tornerebbe di moda Gila

A questo proposito, i nerazzurri potrebbero tenere in considerazione un proprio vecchio pallino mai definitvamente abbandonato qualora l'innesto del francese dovesse sfumare. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il club milanese potrebbe riaprire i dialoghi con la Lazio per il cartellino di Mario Gila, già accordatosi con il Napoli per i termini personali ma ancora lontano dall'ottenere il via libera dal club capitolino, il quale dovrà destinare il 50% di incasso di un'eventuale cessione al Real Madrid. Oltre ai partenoepei, il profilo dello spagnolo classe 2000 comparirebbe anche nei radar dell'Atalanta e della Juventus. Dal canto proprio, la società biancoceleste spera di poter innescare una spietata asta al fine di monetizzare il più possibile.