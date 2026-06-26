La Lega Serie A ha aperto le votazioni per eleggere l'Iliad Goal of The Season del campionato di Serie A Enilive 2025-2026. Cinque le reti in lizza, tra cui quelle di Piotr Zielinski in Verona-Inter e di Hakan Calhanoglu in Inter-Roma. Si può votare sul profilo Instagram della Lega Serie A fino alle 23 di lunedì 29 giugno 2025. Ecco la lista completa e un video per rinfrescare la memoria:

Bonazzoli in Milan-Cremonese

Piotr Zielinski in Verona-Inter

Ruslan Malinovskyi in Genoa-Bologna

Francisco Conceicao in Roma-Juve

Hakan Calhanoglu in Inter-Roma