La Lega Serie A ha aperto le votazioni per eleggere l'Iliad Goal of The Season del campionato di Serie A Enilive 2025-2026. Cinque le reti in lizza, tra cui quelle di Piotr Zielinski in Verona-Inter e di Hakan Calhanoglu in Inter-Roma. Si può votare sul profilo Instagram della Lega Serie A fino alle 23 di lunedì 29 giugno 2025. Ecco la lista completa e un video per rinfrescare la memoria:

Bonazzoli in Milan-Cremonese

Piotr Zielinski in Verona-Inter

Ruslan Malinovskyi in Genoa-Bologna

Francisco Conceicao in Roma-Juve

Hakan Calhanoglu in Inter-Roma

Sezione: News / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 17:31
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.