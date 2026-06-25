Terminata l'esperienza alla guida dell'Inter Primavera, Benny Carbone è pronto a rimettersi in gioco come primo allenatore. Le offerte, in tal senso, non mancano, secondo quanto risulta a Gianlucadimarzio.com: diverse proposte sono arrivate dall'Arabia Saudita, destinazione che però non lo stuzzica perché la sua volontà sarebbe quella di restare in Italia. Dove qualcuno è già pronto ad accoglierlo: il Cesena, infatti, gli ha prospettato un posto nello staff tecnico, a prescindere dal tecnico che verrà scelto in vista della prossima stagione.
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 25 giugno 2026 alle 13:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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