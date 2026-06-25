Stéphanie Frappart è stata nominata Refereeing Officer dal Comitato esecutivo UEFA. Arbitro internazionale dal 2010, ha diretto oltre cento partite UEFA, tra cui la Supercoppa europea Liverpool-Chelsea, a Istanbul, quando è diventata la prima donna a dirigere una finale maschile di una Coppa. È stata anche la prima donna ad arbitrare una partita di Ligue 1 maschile, una partita di Champions League maschile e una partita della Coppa del Mondo maschile, a ulteriore conferma del suo status tra gli ufficiali di gara più affermati nel mondo dello sport.

Nel suo nuovo ruolo, fanno sapere Nyon, Frappart contribuirà allo sviluppo strategico dell'arbitraggio in tutta Europa, supportando il lavoro della UEFA in materia di nomina degli arbitri, monitoraggio delle prestazioni, consulenza tecnica e formazione continua degli ufficiali di gara per le competizioni UEFA.