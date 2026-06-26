L'ex portiere Simone Braglia, interpellato dai colleghi di TMW Radio, si è soffermato sull'operazione di mercato di queste ore, vale a dire il sempre più certo ritorno di Nico Paz con la maglia del Como: "La differenza tra Como e Inter è che da una parte c'è una società solida, dal punto di vista economico, dall'altra l'Inter non può spendere quelle cifre. Quelle cifre il Como le può spendere, altre in Italia no. Già lo scorso anno era questo il rapporto tra Como e Real Madrid, ma a cifre diverse. Ci sono accordi stipulati che fanno presagire questa forma di collaborazione. E per me è anche Nico Paz che vuole rimanere a Como".

Sezione: News / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 18:29
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione