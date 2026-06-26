L'Inter è entrata definitivamente in gioco per Nico Paz, dopo l'incontro di ieri tra Como e Real Madrid in cui le merengues hanno confermato la volontà di riacquistare il giocatore dai lariani. I quali difficilmente sborseranno 60 milioni di euro per prenderlo, "Potrebbero esser meno per il Como, in virtù di 15% sulla rivendita che avanzerebbe in favore dei lariani, ma 51 milioni circa sarebbero comunque tanti", specifica il Corriere dello Sport.

Nico Paz, Marotta e Ausilio si muovono con prudenza

L'Inter resta la più attrezzata in Italia per arrivare al giocatore e ha un'occasione ghiotta. "Marotta e Ausilio - si legge - si muoveranno con prudenza e discrezione, perché c’è di sicuro voglia matta di cancellare la delusione generata dall’epilogo negativo della vicenda Palestra, ma anche la consapevolezza di dover evitare altri passi falsi". Fondamentale anche il ruolo di Oaktree, "stuzzicata dall’ipotesi di mettere a segno un colpo che garantirebbe un plusvalore a livello tecnico e mediatico allo stesso tempo".

Nico Paz, il retroscena

Il retroscena comparso oggi sul quotidiano riguarda i rapporti Marotta-Perez. "A Madrid intanto sanno che i nerazzurri sono pronti a presentarsi con un’offerta per il giocatore, di cui i rispettivi presidenti hanno già parlato nel corso dell’ultimo viaggio di Marotta in Spagna qualche settimana fa. Gli ottimi rapporti tra le parti potrebbero contribuire ad ammorbidire i contorni di una trattativa che per il momento non è ancora cominciata. L’argentino, dopo mesi di flirt con l’ambiente nerazzurro, prosegue la sua avventura al Mondiale, ma ha già aperto alla possibilità di trasferirsi a Milano, convinto dal progetto e stimolato dalla possibilità di proseguire nel solco di un’importante tradizione argentina".