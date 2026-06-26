Nelle ore in cui le strade del mercato di Inter e Real Madrid potrebbero intrecciarsi per Nico Paz, giocatore per cui comunque il Como non è tagliato fuori dalla corsa dopo l'incontro andato in scena ieri con la dirigenza dei blancos, AS rilancia il nome di Alessandro Bastoni come obiettivo più plausibile per rinforzare il reparto difensivo da mettere a disposizione di José Mourinho in vista della prossima stagione.

Bastoni prima opzione

Ormai non è un più un mistero: lo Special One non si accontenterà dell'arrivo di Ibrahima Konaté a parametro zero, ma vuole un altro profilo top per blindare la retroguardia. Un acquisto che dipenderà da una cessione (tutti gli indizi portano ad Asencio) e che faciliterebbe l'affondo proprio per il giocatore nerazzurro, balzato in testa alle preferenze degli spagnoli per via dell'incedibilità dichiarata di Rúben Dias da parte del Manchester City e per il serio infortunio accusato ai Mondiali da Nico Schlotterbeck.

Nico Paz-Inter dipende dal Como

Fonti vicine alla situazione - si legge sul quotidiano di Madrid - indicano che ci sono altri nomi sul tavolo oltre a quello di Bastoni, per il quale l'Inter ha lasciato intendere di essere disposta a negoziare un prezzo di 70 milioni di euro. E qui, secondo AS, si potrebbe inserire il discorso Nico Paz, per cui - come noto - l'Inter resta alla finestra, in attesa di novità sull'asse Como-Madrid. Se i lariani dovessero decidere di non acquistare il fantasista per i 60 milioni di euro chiesti da chi ne detiene il suo cartellino, a quel punto entrerebbero in gioco i nerazzurri.