Questa mattina la federcalcio danese ha fornito un ulteriore aggiornamento sulle condizioni di salute di Christian Eriksen, spiegando, attraverso il medico Boesen, che il giocatore sta bene. Nel primo pomeriggio, Jakob Michelsen, ct della nazionale danese femminile, ha ripercorso i momenti di ieri, quando Eriksen si è accasciato a terra durante Danimarca-Ucraina: "Stavamo guardando la partita sugli spalti e siamo rimasti subito attoniti dalla situazione. La cosa più importante è che Christian stia bene", ha detto. Le parole sono state riprese dalla testata giornalistica danese SportTv2.Dk.