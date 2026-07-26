Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Aldo Serena, parlando delle potenzialità dell'Inter di Cristian Chivu, non ha mancato di evidenziare l'enorme gap che si è creato tra la Premier League e il resto d'Europa: "Morgan Rogers è andato dall’Aston Villa al Chelsea per 138 milioni: la nostra Serie A e l’Inter non possono competere con realtà economiche nettamente diverse dalle nostre. I tifosi restano in attesa di un paio di nomi sui quali sognare il bis Scudetto e un cammino più onorevole in Champions".

La dura realtà è questa, ma come ci si può ingegnare per competere?

"Arrivando prima degli altri. Serve uno scouting esteso a tutto il mondo, composto da esperti validi e capaci, che sappiano segnalare i talenti e far chiudere rapidamente le trattative. Servono ingegno e fantasia per far crescere in casa i nuovi Pio Esposito e Aleksandar Stankovic, mantenendo al tempo stesso gli occhi rivolti a tutte le latitudini. Pensare il mercato da provinciale d’Europa è diventato quasi un obbligo".