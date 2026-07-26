Non solo grandi ex: il Corriere della Sera dà voce anche alle aspettative dei tifosi nerazzurri VIP in merito alla stagione che sta per cominciare. A partire da Elenoire Casalegno, che ostenta un grande ottimismo nella squadra di Cristian Chivu specie sul mercato: "Ho molta fiducia che possa uscire l’asso nella manica e che i dirigenti possano sorprenderci. Certo, è importante rinforzarsi per essere competitivi anche in Champions, ma lo direbbero i tifosi di tutte le squadre. Detto questo, niente allarmismi: voglio essere speranzosa e fiduciosa".