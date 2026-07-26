Non solo grandi ex: il Corriere della Sera dà voce anche alle aspettative dei tifosi nerazzurri VIP in merito alla stagione che sta per cominciare. A partire da Elenoire Casalegno, che ostenta un grande ottimismo nella squadra di Cristian Chivu specie sul mercato: "Ho molta fiducia che possa uscire l’asso nella manica e che i dirigenti possano sorprenderci. Certo, è importante rinforzarsi per essere competitivi anche in Champions, ma lo direbbero i tifosi di tutte le squadre. Detto questo, niente allarmismi: voglio essere speranzosa e fiduciosa". 

Sezione: News / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 16:02
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.