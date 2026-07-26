La trattativa sfumata con l'Inter è ormai alle spalle, ma Khalaili ha scelto di rispondere nel modo migliore: con una prestazione sul campo. L'esterno israeliano, il cui trasferimento in nerazzurro era stato definito prima di essere cancellato dal CONI per problemi cardiaci, è tornato protagonista nell'amichevole disputata oggi contro il Lille, fornendo un assist decisivo.

L'operazione con l'Inter sembrava ormai indirizzata verso la chiusura, ma il mancato via libera definitivo ha fatto saltare l'affare, costringendo Khalaili a tornare in Belgio. Una situazione particolare per il giocatore, che però non ha lasciato spazio a distrazioni e ha dimostrato subito di voler continuare a mettersi in mostra.

Nel test contro il Lille, l'esterno ha sfruttato l'opportunità concessa dallo staff tecnico, mostrando qualità e brillantezza in fase offensiva. Un segnale importante dopo una vicenda di mercato complicata, con Khalaili che ora vuole riconquistare attenzione e dimostrare il proprio valore.

L'assist realizzato nell'amichevole rappresenta così una piccola rivincita personale: dal trasferimento sfumato con l'Inter alla risposta sul campo, dove il classe israeliano punta a essere ancora protagonista.