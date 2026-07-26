Djed Spence si allontana dall’Inter. L’esterno inglese del Tottenham era stato inserito tra i possibili rinforzi per la fascia destra, ma le condizioni economiche dell’operazione sono cambiate dopo le prestazioni offerte al Mondiale. Nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione: "Sono cambiati i costi perché Spence ha disputato un grande Mondiale e adesso sono superiori. È vero che è stato un nome trattato dall’Inter, era un nome in lista". La crescita della valutazione richiesta dal Tottenham ha complicato i piani della dirigenza nerazzurra, che aveva sondato il giocatore per sostituire Denzel Dumfries sulla corsia destra.

Trattativa sempre più complicata

Secondo Moretto, la pista non può essere considerata definitivamente chiusa, ma sta perdendo progressivamente consistenza: "Ad oggi si sta piano piano allontanando sempre di più perché è un’operazione complicata". L’Inter non sembra intenzionata a investire una cifra elevata per un profilo che, pur garantendo corsa, intensità e forza fisica, non rappresenta più la priorità del mercato.

Tutte le risorse su Romero

Il club ha infatti deciso di concentrare gran parte del budget disponibile su Cristian Romero, considerato il principale obiettivo per rinforzare la difesa. "Romero è l’obiettivo numero uno, quindi resterei molto più freddo su Spence", ha concluso Moretto. La ricerca dell’esterno resta quindi in stand-by. L’Inter valuterà eventuali opportunità più avanti, mentre nelle prossime settima