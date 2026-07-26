Il Real Madrid continua a lavorare per completare la difesa dopo gli arrivi di Marc Cucurella e Denzel Dumfries. La dirigenza spagnola vuole aggiungere un centrale di livello internazionale e Alessandro Bastoni sarebbe tornato in cima alla lista delle preferenze. Secondo quanto riportato da AS, il club potrebbe intervenire ancora sul mercato. "Il dossier principale resta sul tavolo. Una volta che Nico Schlotterbeck è uscito dai radar, Alessandro Bastoni è diventato il nome in cima alla lista", scrive il quotidiano spagnolo.

L’interesse delle merengues non sarebbe dunque soltanto esplorativo. L’entourage del difensore continuerebbe a mantenere aperta la possibilità di un trasferimento, mentre dall’Italia sarebbe filtrata una valutazione precisa.

L'Inter spara alto per il suo pilastro della difesa

"Un’offerta vicina ai 70 milioni di euro renderebbe l’Inter disponibile a trattare", aggiunge AS. Una cifra importante, ma coerente con il valore tecnico e contrattuale di uno dei punti fermi della formazione nerazzurra. Bastoni piace per tecnica, personalità, esperienza internazionale e capacità di guidare la costruzione dal basso. L’Inter non avrebbe però necessità di cedere e prenderebbe in considerazione soltanto una proposta ritenuta irrinunciabile. Bastoni resta infatti centrale nel progetto tecnico e nella costruzione della squadra delle prossime stagioni.

Asencio potrebbe lasciare Madrid

L’eventuale arrivo dell’italiano produrrebbe conseguenze anche nella rosa del Real Madrid. Secondo la ricostruzione spagnola, una proposta accettata dall’Inter attiverebbe automaticamente la cessione di Raúl Asencio. Il difensore delle Canarie diventerebbe così una possibile fonte di incasso, liberando spazio nel reparto e contribuendo a finanziare l’operazione.