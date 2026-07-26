Roberto Mancini torna a sperare nella panchina della Nazionale. Secondo Il Messaggero, l’ex commissario tecnico avrebbe respinto quattro offerte per restare disponibile in caso di un nuovo incarico azzurro. Dopo aver lasciato il Qatar, il tecnico di Jesi avrebbe scelto di non legarsi a un’altra squadra. La prospettiva di tornare alla guida dell’Italia, con l’obiettivo di partecipare a un Mondiale dopo l’eliminazione nei playoff contro la Macedonia del Nord, sarebbe rimasta decisiva.

Mancini avrebbe detto no a Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest. Proposte prestigiose, accantonate per non chiudere la porta a un ritorno in Nazionale. La candidatura sembrava solida fino all’ingresso di Paolo Maldini e Leonardo nella nuova struttura federale e alla virata verso Andrea Pirlo.

Il caso Pirlo riapre lo scenario

Le perplessità emerse attorno alla candidatura di Pirlo potrebbero però cambiare le gerarchie. Giovanni Malagò, che mantiene un rapporto di stima con Mancini, potrebbe tornare a considerare l’ex ct campione d’Europa qualora l’accordo con l’allenatore dello United FC non andasse a buon fine.

Il nodo del rapporto con Maldini

Resta da chiarire il possibile equilibrio tra Mancini e Maldini, destinato ad avere un ruolo centrale nel progetto tecnico. La scelta richiederebbe una sintonia piena tra tutte le componenti federali. La situazione resta fluida. Pirlo è ancora il candidato principale, ma Mancini ha mantenuto libero il proprio futuro per cogliere un’eventuale occasione azzurra. Se il piano iniziale dovesse saltare, il suo nome tornerebbe rapidamente in cima alla lista.