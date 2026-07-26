L'attesa è finita. Dopo mesi dall'ultima uscita ufficiale, l'Inter torna finalmente in campo e inaugura la nuova stagione con il primo test estivo dell'era Cristian Chivu. Alle ore 16:30, in Germania, i nerazzurri affronteranno il Karlsruhe in un'amichevole che rappresenta il primo banco di prova per la squadra versione 2.0 guidata dal tecnico rumeno.

Il risultato passerà inevitabilmente in secondo piano, ma la sfida offrirà indicazioni importanti sul lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione. Chivu approfitterà dell'occasione per concedere spazio a tutti gli uomini a disposizione, distribuendo il minutaggio tra i vari reparti per mettere minuti nelle gambe e valutare lo stato di forma del gruppo.

L'obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili ai prossimi impegni della preseason, che vedranno l'Inter affrontare avversari di altissimo livello nella tournée estiva. I nerazzurri saranno infatti chiamati a misurarsi con Manchester City, Milan e Juventus, test decisamente più impegnativi che serviranno a capire il livello di crescita della squadra in vista dell'inizio della stagione ufficiale.

La sfida contro il Karlsruhe segna quindi il primo passo del nuovo corso targato Chivu: un pomeriggio utile per ritrovare ritmo, osservare i nuovi meccanismi e iniziare a costruire l'Inter che affronterà i numerosi appuntamenti della stagione 2026/27.

Sì, Interisti... è arrivato quel momento

Oggi si torna ufficialmente in campo pic.twitter.com/OqZSBhmFZx — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 26, 2026